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22:17 (мск), источник: БЕЛТА

Футбольная сборная Беларуси проведет гостевой спарринг с румынами

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут гостевой товарищеский матч с командой Румынии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Встреча состоится 11 ноября на поле стадиона «Илле Оана» в Бухаресте. Для подопечных Михаила Мархеля предстоящий спарринг с румынами станет проверкой сил перед заключительными матчами группового этапа Лиги наций УЕФА.

Белорусские футболисты 15 ноября примут в Минске сборную Литвы, а 18 ноября завершат турнир выездной встречей с албанцами.

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