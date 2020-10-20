Натурализация 2010-х, Малый — капитан. Жалмагамбетов раскритиковал сборную и глобально был прав

Максим Жалмагамбетов вновь резко выступил против натурализации в сборной Казахстана, но на этот раз он получил не менее хлесткий ответ от действующего игрока национальной команды Сергея Малого. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему претензии бывшего игрока сборной стоит принять, но при этом нельзя винить конкретного футболиста.

После очередного поражения сборной от Беларуси ожидаемо, что в сторону команды Михала Билека последовала критика. В частности, Максим Жалмагамбетов никогда не скрывал своего отношения к натурализованным игрокам, его мнение искреннее и вполне понятное. Максим критиковал поколение игроков, которых массово стали натурализовывать примерно с 2010 года. Андрей Сидельников, Виктор Дмитренко, Анатолий Богданов, Валерий Коробкин, Сергей Малый все они стали игроками сборной, оказавшись невостребованными даже на уровне аутсайдеров РПЛ и украинского чемпионата.

Глобально Жалмагамбетов прав, из этого поколения никто не оказал существенного влияния на прогресс сборной. Да, это нормальные игроки для чемпионата Казахстана, они были конкурентны в этой среде, но было странно смотреть, когда в сборную не вызывали Давида Лорию или Самата Смакова, но при этом за нее регулярно выступали Сидельников или Коробкин. Это не проблема игроков, они профессионалы, им предложили — они согласились, никто из них не убирал ноги в матчах за сборную, никто из них не отказывался от нее. Проблема лишь в том, что идея с натурализацией прошла так однобоко и неэффективно.

Эксперимент неудачный и столь массово к нему уже не возвращались, нынешняя сборная максимально насыщена коренными казахстанцами и в ней сейчас нет даже Георгия Жукова и Александра Меркеля, у которых всегда были противоречивые отношения со сборной.

Что касается отдельной истории с Сергеем Малым. Жалмагамбетов косвенно задел защитника, Малый отреагировал. Максим все корректно объяснил. То есть это даже сложно назвать конфликтом, поскольку стороны все обсудили и, кажется, уладили вопросы.