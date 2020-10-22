Сборная России потеряла две позиции и занимает 34-е место в рейтинге ФИФА

Команда Станислава Черчесова в октябре уступила сборной Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2. В рамках Лиги наций россияне сыграли вничью с турками (1:1) и венграми (0:0). В активе сборной России стало 1480 баллов, по сравнению с сентябрем российская команда потеряла пять очков.
Лидером рейтинга остается соперник сборной России на групповом этапе ЕВРО-2020 команда Бельгии — 1765 очков. Второе место занимает Франция (1752), третье — Бразилия (1725). Сборная Испании (1639) поднялась на шестую строчку, команда Аргентины (1636) переместилась на восьмую позицию.
Другие соперники сборной России по групповому этапу чемпионата Европы команды Дании и Финляндии идут соответственно на 13-й и 55-й строчках.
Рейтинг ФИФА, версия от 22 октября:
1 (1 — место в предыдущей версии рейтинга). Бельгия — 1765 очков,
5 (5). Португалия — 1661,
10 (10). Колумбия — 1631…
55 (56). Финляндия — 1402.
Следующая версия рейтинга будет опубликована 26 ноября.