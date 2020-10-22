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19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
13:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России потеряла две позиции и занимает 34-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сборная России потеряла две позиции и заняла 34-е место в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в четверг.

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Команда Станислава Черчесова в октябре уступила сборной Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2. В рамках Лиги наций россияне сыграли вничью с турками (1:1) и венграми (0:0). В активе сборной России стало 1480 баллов, по сравнению с сентябрем российская команда потеряла пять очков.

Лидером рейтинга остается соперник сборной России на групповом этапе ЕВРО-2020 команда Бельгии — 1765 очков. Второе место занимает Франция (1752), третье — Бразилия (1725). Сборная Испании (1639) поднялась на шестую строчку, команда Аргентины (1636) переместилась на восьмую позицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие соперники сборной России по групповому этапу чемпионата Европы команды Дании и Финляндии идут соответственно на 13-й и 55-й строчках.

Рейтинг ФИФА, версия от 22 октября:

1 (1 — место в предыдущей версии рейтинга). Бельгия — 1765 очков,

2 (2). Франция — 1752,

3 (3). Бразилия — 1725,

4 (4). Англия — 1669,

5 (5). Португалия — 1661,

6 (7). Испания — 1639,

7 (6). Уругвай — 1637,

8 (9). Аргентина — 1636,

9 (8). Хорватия — 1634,

10 (10). Колумбия — 1631…

13 (16). Дания — 1610..

34 (32). Россия — 1480…

55 (56). Финляндия — 1402.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 26 ноября.

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