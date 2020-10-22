Сборная России потеряла две позиции и занимает 34-е место в рейтинге ФИФА

Команда Станислава Черчесова в октябре уступила сборной Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2. В рамках Лиги наций россияне сыграли вничью с турками (1:1) и венграми (0:0). В активе сборной России стало 1480 баллов, по сравнению с сентябрем российская команда потеряла пять очков.