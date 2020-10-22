Сборная Казахстана по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

В четвертой группе дивизиона С Лиги наций казахстанская команда занимает последнюю, четвертую строчку после четырех туров. В ее активе четыре очка. Единственная победа в квартете была одержана на выезде над Литвой — 2:0, после чего последовало поражение на своем поле от Беларуси — 1:2, ничья в родных стенах с Албанией — 0:0, неудача в гостях с той же Беларусью — 0:2.