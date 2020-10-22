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14:02 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана ухудшила свое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Подопечные Михала Билека опустились со 118-го места на 119-е.

В четвертой группе дивизиона С Лиги наций казахстанская команда занимает последнюю, четвертую строчку после четырех туров. В ее активе четыре очка. Единственная победа в квартете была одержана на выезде над Литвой — 2:0, после чего последовало поражение на своем поле от Беларуси — 1:2, ничья в родных стенах с Албанией — 0:0, неудача в гостях с той же Беларусью — 0:2.

Первая тройка лидеров в рейтинге ФИФА от 22 октября не изменилась:

1 (1). Бельгия — 1765 очков;
2 (2). Франция — 1752;
3 (3). Бразилия — 1725;
4 (4). Англия — 1669;
5 (5). Португалия — 1661;
6 (7). Испания — 1639;
7 (6). Уругвай — 1637;
8 (9). Аргентина — 1636;
9 (8). Хорватия — 1634;
10 (10). Колумбия — 1631;
…119 (118). Казахстан — 1153.

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