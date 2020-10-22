Молодежная сборная России по футболу сыграет с Венгрией и Словенией

Сборная России под руководством Галактионова ранее завоевала путевку на чемпионат Европы-2021, обеспечив себе первое место в отборочной группе 5. «Молодежка» сыграет в финальном турнире ЧЕ впервые с 2013 года. Турнир пройдет в Венгрии и Словении, а также, возможно, в третьей стране. Групповая стадия состоится 24 — 31 марта, плей-офф — с 31 мая по 6 июня.

«В ноябре у нас есть договоренности о проведении двух контрольных матчей. Это сборные Венгрии и Словении — хозяева предстоящего чемпионата Европы, — сказал Галактионов корреспонденту РИА Новости. — Договоренность была достигнута заранее, но мы это не афишировали, но сегодня уже можно об этом говорить. Сейчас вопрос состоит в эпидемиологической ситуации в мире, насколько нам эти игры будет позволено провести. Мы от себя все зависящее сделаем, чтобы эти матчи дались нам с пользой. Ведь подготовка к чемпионату Европы начинается уже сегодня».

«У нас есть план мероприятий, который мы бы хотели осуществить, но очень важно понимать ситуацию с календарем. Как только узнаем результаты жеребьевки, то есть с кем будем играть и где все это будет происходить, от этой информации будем отталкиваться при дальнейшем планировании. В двух ноябрьских контрольных матчах мы можем и качественно поработать, сыграть с хорошими соперниками и оценить инфраструктуру — базы, поля, где команде, возможно, придётся базироваться в финальной части чемпионата Европы. С точки зрения логистики это мероприятие будет важное».