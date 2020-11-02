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15:10 (мск), источник: ТАСС

Рыбчинский и Бакаев включены в состав молодежной сборной России на ноябрьские матчи

ТАСС, 2 ноября. Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрия Рыбчинский и хавбек казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев вошли в состав молодежной сборной России на ближайшие товарищеские матчи с командами Венгрии и Словении. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Всего в списке 23 футболиста: вратари — Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»); защитники — Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия), Станислав Магкеев («Локомотив»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА); полузащитники — Константин Марадишвили (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Бакаев (оба — «Рубин»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), нападающие — Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Команда Михаила Галактионова 13 ноября сыграет с венграми, а 28 октября встретится со сборной Словении. Обе игры пройдут в гостях.

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