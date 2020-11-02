Уткин обвинил Черчесова в использовании «аргументов для придурков»
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист и
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист и
Журналист прокомментировал высказывание тренера о том, что из 23 футболистов сборной, игравших на чемпионате мира в 2018 году, на последнем сборе команды присутствовало всего лишь восемь человек. Так Черчесов ответил на критику, связанную с тем, что сборная стара и не обновляется.
«Типичная манипуляция сознанием.
«Я не настаиваю на своей правоте, это же не более, чем мнение. Но мне кажется, можно более предметно и уважительно относиться к собеседнику. И не использовать аргументы, которые рассчитаны на придурков, которые, может быть, даже ничего не помнят», — добавил журналист.
Ранее Уткин высказался о физическом состоянии форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.