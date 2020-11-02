Уткин обвинил Черчесова в использовании «аргументов для придурков»

Журналист прокомментировал высказывание тренера о том, что из 23 футболистов сборной, игравших на чемпионате мира в 2018 году, на последнем сборе команды присутствовало всего лишь восемь человек. Так Черчесов ответил на критику, связанную с тем, что сборная стара и не обновляется.

«Типичная манипуляция сознанием. Во-первых, на последнем сборе многих не было из-за травм. Но главное, давайте посмотрим состав сборной на чемпионате мира в России. Взгрустнем, что нет больше в сборной Владимира Габулова. По Владимиру Гранату вы скучаете? Не хватало, чтобы его еще продолжили вызывать. Игнашевича забыли — тоже радикальное обновление, говорит о новизне концепции», — сказал Уткин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QYikgbaMQoQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не настаиваю на своей правоте, это же не более, чем мнение. Но мне кажется, можно более предметно и уважительно относиться к собеседнику. И не использовать аргументы, которые рассчитаны на придурков, которые, может быть, даже ничего не помнят», — добавил журналист.