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18:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин обвинил Черчесова в использовании «аргументов для придурков»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист и экс-комментатор Василий Уткин в в передаче «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале в очередной раз высказался о тренере сборной России Станиславе Черчесове.

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Источник: Спорт РИА Новости

Журналист прокомментировал высказывание тренера о том, что из 23 футболистов сборной, игравших на чемпионате мира в 2018 году, на последнем сборе команды присутствовало всего лишь восемь человек. Так Черчесов ответил на критику, связанную с тем, что сборная стара и не обновляется.

«Типичная манипуляция сознанием. Во-первых, на последнем сборе многих не было из-за травм. Но главное, давайте посмотрим состав сборной на чемпионате мира в России. Взгрустнем, что нет больше в сборной Владимира Габулова. По Владимиру Гранату вы скучаете? Не хватало, чтобы его еще продолжили вызывать. Игнашевича забыли — тоже радикальное обновление, говорит о новизне концепции», — сказал Уткин.

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«Я не настаиваю на своей правоте, это же не более, чем мнение. Но мне кажется, можно более предметно и уважительно относиться к собеседнику. И не использовать аргументы, которые рассчитаны на придурков, которые, может быть, даже ничего не помнят», — добавил журналист.

Ранее Уткин высказался о физическом состоянии форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

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