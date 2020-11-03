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12:42 (мск), источник: ТАСС

Ролан Гусев возглавил юношескую сборную России по футболу 2006 года рождения

ТАСС, 3 ноября. Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев назначен главным тренером юношеской сборной России по футболу среди игроков 2006 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Гусев тренировал юношескую команду столичного ЦСКА 2007 года рождения.

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«Горд возглавить юношескую сборную России, благодарю за доверие руководство РФС, — сказал Гусев. — Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса (1:0), когда мы вышли на чемпионат Европы — 2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам».

ЦСКА (Москва)

Гусеву 43 года, в качестве игрока на клубном уровне он выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, а также украинские «Днепр» и «Арсенал». В составе ЦСКА он трижды выиграл чемпионат России, четыре раза — кубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА. За сборную России Гусев провел 31 матч, забив один гол.

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