Ролан Гусев возглавил юношескую сборную России по футболу 2006 года рождения

Ранее Гусев тренировал юношескую команду столичного ЦСКА 2007 года рождения.
«Горд возглавить юношескую сборную России, благодарю за доверие руководство РФС, — сказал Гусев. — Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса (1:0), когда мы вышли на чемпионат Европы — 2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам».
Гусеву 43 года, в качестве игрока на клубном уровне он выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, а также украинские «Днепр» и «Арсенал». В составе ЦСКА он трижды выиграл чемпионат России, четыре раза — кубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА. За сборную России Гусев провел 31 матч, забив один гол.