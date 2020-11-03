Ролан Гусев возглавил юношескую сборную России по футболу 2006 года рождения

«Горд возглавить юношескую сборную России, благодарю за доверие руководство РФС, — сказал Гусев. — Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса (1:0), когда мы вышли на чемпионат Европы — 2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам».