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15:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Избивший судью Широков порассуждал о справедливом для себя наказании

Бывший футболист сборной России по футболу Роман Широков, избивший судью Никиту Данченкова во время матча любительской лиги, порассуждал о справедливом для себя наказании. Интервью с ним доступно на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

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По мнению Широкова, самым правильным будет назначить ему штраф. Футболист подчеркнул, что пытался связаться с Данченковым после инцидента, но тот не подходил к телефону.

27 октября адвокат Данченкова заявил об опасности футболиста для окружающих. По его мнению, Широков должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

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В связи с нападением Широкова на Данченкова было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). В ходе следствия вред здоровью потерпевшего был оценен как легкий. Защита Данченкова намеревалась добиться переквалификации дела. В таком случае Широкову бы грозило до десяти лет лишения свободы за покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Широков напал на судью 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.

Спорт-Экспресс

Футболист известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В его активе три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008. После завершения карьеры Широков стал работать экспертом на телеканале «Матч ТВ», но в связи с инцидентом был отстранен от эфиров.

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