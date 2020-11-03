Избивший судью Широков порассуждал о справедливом для себя наказании

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

По мнению Широкова, самым правильным будет назначить ему штраф. Футболист подчеркнул, что пытался связаться с Данченковым после инцидента, но тот не подходил к телефону.

27 октября адвокат Данченкова заявил об опасности футболиста для окружающих. По его мнению, Широков должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a9774de36a9fe2f559a" data-vnd="7a9774de36a9fe2f559a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a9774de36a9fe2f559a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с нападением Широкова на Данченкова было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). В ходе следствия вред здоровью потерпевшего был оценен как легкий. Защита Данченкова намеревалась добиться переквалификации дела. В таком случае Широкову бы грозило до десяти лет лишения свободы за покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Широков напал на судью 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.