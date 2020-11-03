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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алекс Крал вызван в сборную Чехии на ноябрьские матчи

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Алекс Крал вызван в сборную Чехии на ноябрьские матчи, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная Чехии 11 ноября проведет товарищеский матч с командой Германии, а 15 и 18 ноября сыграет в рамках Лиги наций со сборными Израиля и Словакии соответственно.

Ранее вызов в сборную России получили футболисты «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев, а Зелимхан Бакаев попал в резервный список национальной команды. Полузащитник Остон Урунов получил вызов в сборную Узбекистана, а защитник Айртон Лукас — в олимпийскую сборную Бразилии.

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