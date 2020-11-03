Алекс Крал вызван в сборную Чехии на ноябрьские матчи

Сборная Чехии 11 ноября проведет товарищеский матч с командой Германии, а 15 и 18 ноября сыграет в рамках Лиги наций со сборными Израиля и Словакии соответственно.

Ранее вызов в сборную России получили футболисты «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев, а Зелимхан Бакаев попал в резервный список национальной команды. Полузащитник Остон Урунов получил вызов в сборную Узбекистана, а защитник Айртон Лукас — в олимпийскую сборную Бразилии.