Сборная России начала тренировки в Новогорске перед ноябрьскими матчами

Как отмечается в сообщении, в первой тренировке принимают участие шесть футболистов: Фёдор Кудряшов, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Александр Соболев и Антон Заболотный.

Сборная России в рамках Лиги наций 15 ноября сыграет на выезде с командой Турции, а 18 ноября встретится в гостях с командой Сербии. 12 ноября российская команда проведет товарищеский матч со сборной Молдавии в Кишиневе.