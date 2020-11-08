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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России начала тренировки в Новогорске перед ноябрьскими матчами

ЕВРО-2020. Сборная России по футболу начала тренировки на базе в Новогорске в преддверии ноябрьских матчей, сообщается на странице команды в Twitter.

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Как отмечается в сообщении, в первой тренировке принимают участие шесть футболистов: Фёдор Кудряшов, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Александр Соболев и Антон Заболотный.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России в рамках Лиги наций 15 ноября сыграет на выезде с командой Турции, а 18 ноября встретится в гостях с командой Сербии. 12 ноября российская команда проведет товарищеский матч со сборной Молдавии в Кишиневе.

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