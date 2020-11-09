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12:47 (мск), источник: Prosports.kz

Бактиер Зайнутдинов не полетел на матч с Черногорией. Лидера сборной Казахстана выбила очередная травма

С Албанией и Литвой тоже не сыграет.

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Источник: РИА "Новости"

Лидер сборной и игрок московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов не поможет Казахстану в ближайших матчах, сообщает Prosports.kz со ссылкой на источник.

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Батеки нет в списке вылетающих в Черногорию. Скорее всего, футболист не поможет и в матчах Лиги наций против Албании и Литвы.

По информации Prosports.kz, на отдыхе для Зайнутдинова настоял ЦСКА. Тренерский штаб москвичей буквально просил не вызывать игрока в сборную.

Напомним, что казахстанец получил страшный удар коленом в голову во встрече с бывшим клубом — «Ростовом» (2:0). Уже в начале матча Денис Терентьев случайно травмировал Зайнутдинова.

До товарищеской встречи с Черногорией осталось всего два дня. Этот матч станет контрольным перед Лигой наций. 15 ноября Казахстану играть с албанцами, а 18-го числа — с литовцами.

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