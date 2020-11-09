Бактиер Зайнутдинов не полетел на матч с Черногорией. Лидера сборной Казахстана выбила очередная травма

Лидер сборной и игрок московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов не поможет Казахстану в ближайших матчах, сообщает Prosports.kz со ссылкой на источник.

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Команда ЦСКА

Батеки нет в списке вылетающих в Черногорию. Скорее всего, футболист не поможет и в матчах Лиги наций против Албании и Литвы.

По информации Prosports.kz, на отдыхе для Зайнутдинова настоял ЦСКА. Тренерский штаб москвичей буквально просил не вызывать игрока в сборную.

Напомним, что казахстанец получил страшный удар коленом в голову во встрече с бывшим клубом — «Ростовом» (2:0). Уже в начале матча Денис Терентьев случайно травмировал Зайнутдинова.