Бактиер Зайнутдинов не полетел на матч с Черногорией. Лидера сборной Казахстана выбила очередная травма
С Албанией и Литвой тоже не сыграет.
С Албанией и Литвой тоже не сыграет.
Лидер сборной и игрок московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов не поможет Казахстану в ближайших матчах, сообщает Prosports.kz со ссылкой на источник.
Батеки нет в списке вылетающих в Черногорию. Скорее всего, футболист не поможет и в матчах Лиги наций против Албании и Литвы.
По информации Prosports.kz, на отдыхе для Зайнутдинова настоял ЦСКА. Тренерский штаб москвичей буквально просил не вызывать игрока в сборную.
Напомним, что казахстанец получил страшный удар коленом в голову во встрече с бывшим клубом — «Ростовом» (2:0). Уже в начале матча Денис Терентьев случайно травмировал Зайнутдинова.
До товарищеской встречи с Черногорией осталось всего два дня. Этот матч станет контрольным перед Лигой наций. 15 ноября Казахстану играть с албанцами, а 18-го числа — с литовцами.