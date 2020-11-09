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14:52 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана потеряла Зайнутдинова на ближайшие матчи

Казахстанец получил травму в игре за ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Казахстана по футболу не сможет рассчитывать на полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в ближайшем товарищеском матче с Черногорией и играх Лиги наций. Об этом сообщили в московском клубе.

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Накануне Зайнутдинов был заменен в самом начале матча российской премьер-лиги с «Ростовом». Казахстанец получил удар коленом в голову от соперника и потерял сознание, после чего покинул поле на носилках.

«У Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды», — говорится в сообщении ЦСКА, отмечая, что казахстанец не поедет в сборную.

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Напомним, 11 ноября сборной Казахстана предстоит товарищеская встреча с Черногорией на выезде, затем два матча в рамках Лиги наций — с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).

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