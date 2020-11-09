Сборная Казахстана потеряла Зайнутдинова на ближайшие матчи
Казахстанец получил травму в игре за ЦСКА.
Казахстанец получил травму в игре за ЦСКА.
Сборная Казахстана по футболу не сможет рассчитывать на полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в ближайшем товарищеском матче с Черногорией и играх Лиги наций. Об этом сообщили в московском клубе.
Накануне Зайнутдинов был заменен в самом начале матча российской
«У Зайнутдинова выявлены закрытая
Напомним, 11 ноября сборной Казахстана предстоит товарищеская встреча с Черногорией на выезде, затем два матча в рамках Лиги наций — с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).