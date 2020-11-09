Сборная Казахстана потеряла Зайнутдинова на ближайшие матчи

Сборная Казахстана по футболу не сможет рассчитывать на полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в ближайшем товарищеском матче с Черногорией и играх Лиги наций. Об этом сообщили в московском клубе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9dffbfc4f8afc2bb60f6" data-vnd="9dffbfc4f8afc2bb60f6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9dffbfc4f8afc2bb60f6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Зайнутдинов был заменен в самом начале матча российской премьер-лиги с «Ростовом». Казахстанец получил удар коленом в голову от соперника и потерял сознание, после чего покинул поле на носилках.

«У Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды», — говорится в сообщении ЦСКА, отмечая, что казахстанец не поедет в сборную.