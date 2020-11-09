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16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА отреагировал на ситуацию вокруг Дзюбы

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Вопрос с ситуацией, сложившейся вокруг футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, является внутренним для клуба и национальной команды, сообщил РИА Новости представитель Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram, а главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать его на ноябрьские матчи национальной команды. В воскресном матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но без капитанской повязки. В понедельник фанаты «Зенита» опубликовали заявление, в котором назвали поведение футболиста Дзюбы «наплевательским» по отношению к имени клуба.

«Это внутренний вопрос, поэтому мы не можем комментировать», — говорится в ответе УЕФА на запрос РИА Новости о критике футболиста, невызове в сборную и лишении капитанской повязки.

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