УЕФА отреагировал на ситуацию вокруг Дзюбы

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram, а главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать его на ноябрьские матчи национальной команды. В воскресном матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но без капитанской повязки. В понедельник фанаты «Зенита» опубликовали заявление, в котором назвали поведение футболиста Дзюбы «наплевательским» по отношению к имени клуба.