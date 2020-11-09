В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову
Команде придется обходиться без игрока ЦСКА.
Команде придется обходиться без игрока ЦСКА.
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек нашел замену полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову, который получил травму в матче РПЛ.
Как сообщает в своем Instagram журналист Айдын Кожахмет, место выбывшего игрока ЦСКА займет Юрий Перцух из «Астаны».
Напомним, ранее стало известно, что у Зайнутдинова, который получил удар коленом в висок, диагностировали закрытую
Команде же Казахстана предстоит провести гостевую товарищескую встречу с Черногорией 11 ноября, а также два матча в рамках Лиги наций — с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).