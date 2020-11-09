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16:07 (мск), источник: Vesti.kz

В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову

Команде придется обходиться без игрока ЦСКА.

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Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек нашел замену полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову, который получил травму в матче РПЛ.

Как сообщает в своем Instagram журналист Айдын Кожахмет, место выбывшего игрока ЦСКА займет Юрий Перцух из «Астаны».

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Напомним, ранее стало известно, что у Зайнутдинова, который получил удар коленом в висок, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В ЦСКА после этого заявили, что в сборную футболист не поедет.

Команде же Казахстана предстоит провести гостевую товарищескую встречу с Черногорией 11 ноября, а также два матча в рамках Лиги наций — с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).

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