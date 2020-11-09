Семь игроков пропустят сбор молодежной сборной России
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Сразу семь футболистов молодежной сборной России пропустят ближайший сбор
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Сразу семь футболистов молодежной сборной России пропустят ближайший сбор
На сбор, стартовавший понедельник в подмосковном Новогорске, не приехали, в частности, игроки «Краснодара»
«По результатам проведенных дополнительных медицинских обследований по окончании 14-го тура Российской
«Среди них полузащитники “Краснодара”
Обновленный состав на ноябрьский сбор выглядит следующим образом:
вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Иван Ломаев («Крылья Советов»);.
защитники: Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой, Данила Прохин (оба — «Зенит»), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов («Ахмат»);.
полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Михаил Игнатов («Спартак»), Наир Тикнизян (ЦСКА);.
нападающие: Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев («Рубин»).