Семь игроков пропустят сбор молодежной сборной России

На сбор, стартовавший понедельник в подмосковном Новогорске, не приехали, в частности, игроки «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин, защитник «Локомотива» Станислав Магкеев, нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев, полузащитник «Спартака» Наиль Умяров и полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили.

«По результатам проведенных дополнительных медицинских обследований по окончании 14-го тура Российской премьер-лиги и консультаций медицинских штабов футбольных клубов и молодежной сборной России из-за различных полученных травм и повреждений ряд футболистов не смогут принять участие в учебно-тренировочном сборе и грядущих встречах», — говорится в релизе.

«Среди них полузащитники “Краснодара” Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин (у обоих мышечная травма), защитник “Локомотива” Станислав Магкеев (травма прямой мышцы бедра), защитник ФК “Сочи” Никита Калугин (мышечная травма), нападающий “Динамо” Вячеслав Грулев (травма, полученная в матче за “Динамо-2”, миофасциальный синдром мышц спины), полузащитник “Спартака” Наиль Умяров (перелом 4-й и 5-й пястных костей левой кисти со смещением) и полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (частичный разрыв четырехглавой мышцы бедра). Вместо них в штаб сборной вызваны другие футболисты», — отметили в пресс-службе.

Обновленный состав на ноябрьский сбор выглядит следующим образом:

вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Иван Ломаев («Крылья Советов»);.

защитники: Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой, Данила Прохин (оба — «Зенит»), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов («Ахмат»);.

полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Михаил Игнатов («Спартак»), Наир Тикнизян (ЦСКА);.