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07:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Результат важен». Тренер сборной Черногории выбрал футболистов на матч с Казахстаном

Игра пройдет 11 ноября.

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Источник: Reuters

Главный тренер сборной Черногории Фарук Хаджибегич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Казахстана. Его слова приводит официальный сайт Футбольного союза страны.

Команда
Черногория

«Пусть это и товарищеский матч, но для нас он очень серьезен. Результат важен из-за очков, репутации нашего Футбольного союза, болельщиков и нас самих. Шанс будет предоставлен местным футболистам и тем, кто мало играет в зарубежных клубах. Я надеюсь на победу. Будем относиться к этой игре как к официальной. У нас имеются определенные проблемы в составе из-за коронавируса, а также травм. Пока не могу сказать наверняка, но, возможно, с нами не будет Николы Вукчевича. Его медицинские тесты показали не самые хорошие результаты. Два или три наших игрока болеют коронавирусом, и завтра мы узнаем результаты их повторного тестирования. Эпидемия нанесла ущерб всем. Мы должны адаптироваться к ситуации и быть осторожными. Мы примем решение, когда у нас будет полный медицинский отчет о том, кто может участвовать. Затем мы пригласим игроков из местного чемпионата», — сказал Хаджибегич.

Напомним, матч Черногория — Казахстан пройдет 11 ноября в Подгорице.

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