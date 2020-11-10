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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Qazsport покажет ближайшие матчи сборной Казахстана по футболу

Две игры пройдут на выезде, одна — в Алматы.

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Источник: Reuters

Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире ближайшие матчи с участием сборной Казахстана по футболу.

Команда
Казахстан

Так, 11 ноября подопечные Михала Билека проведут на выезде товарищеский матч со сборной Черногории. Начало игры в 23:00 по столичному времени.

15 ноября в рамках Лиги наций Казахстан в гостях сыграет с Албанией.

Начало трансляции намечено на 22:50.

Затем 18 ноября сборная Казахстана примет в Алматы команду Литвы.

Матч начнется в 21:00.

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