Белорусские футболисты начали подготовку к матчу с Румынией

По состоянию здоровья в команде не будет Александра Гутора, Сергея Игнатовича, Николая Золотова, Дмитрия Подстрелова, Юрия Ковалева и Валерия Громыко. Кроме того, по договоренности с главным тренером белорусской дружины Михаилом Мархелем в Румынию не поедут Александр Мартынович, Станислав Драгун, Павел Нехайчик и Виталий Лисакович.

В понедельник, 9 ноября, белорусские футболисты провели тренировку в Минске, а сегодня отправятся в Плоешти, где 11 ноября встретятся со сборной Румынии. Затем белорусы вернутся в Минск и 15 ноября на поле стадиона «Динамо» проведут предпоследний матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Литвы. После этого команда Михаила Мархеля возьмет курс на Тирану, где 18 ноября завершит турнир встречей со сборной Албании. Перед двумя заключительными турами положение команд в четвертой группе лиги С таково: Беларусь — 7 очков, Литва — 5, Албания — 5, Казахстан — 4.