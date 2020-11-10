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11:26 (мск), источник: БЕЛТА

Болгарские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Румынии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на товарищеские матчи национальных сборных, которые состоятся 11 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу сборных Беларуси и Румынии, которая завтра пройдет в Плоешти, будет судить бригада болгарских арбитров во главе Георгием Кабаковым.

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Его ассистентами станут Мартин Маргаритов и Диян Валков, резервный рефери — румын Себастьян Колцеску.

После встречи с румынскими футболистами белорусы вернутся в Минск и 15 ноября на поле стадиона «Динамо» проведут предпоследний матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Литвы.

После этого команда Михаила Мархеля возьмет курс на Тирану, где 18 ноября завершит турнир встречей со сборной Албании. Перед двумя заключительными турами положение команд в четвертой группе лиги С таково: Беларусь — 7 очков, Литва — 5, Албания — 5, Казахстан — 4.

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