Болгарские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Румынии

Встречу сборных Беларуси и Румынии, которая завтра пройдет в Плоешти, будет судить бригада болгарских арбитров во главе Георгием Кабаковым.

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Его ассистентами станут Мартин Маргаритов и Диян Валков, резервный рефери — румын Себастьян Колцеску.

После встречи с румынскими футболистами белорусы вернутся в Минск и 15 ноября на поле стадиона «Динамо» проведут предпоследний матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Литвы.