Болгарские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Румынии

Встречу сборных Беларуси и Румынии, которая завтра пройдет в Плоешти, будет судить бригада болгарских арбитров во главе Георгием Кабаковым.
Его ассистентами станут Мартин Маргаритов и Диян Валков, резервный рефери — румын Себастьян Колцеску.
После встречи с румынскими футболистами белорусы вернутся в Минск и 15 ноября на поле стадиона «Динамо» проведут предпоследний матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Литвы.
После этого команда Михаила Мархеля возьмет курс на Тирану, где 18 ноября завершит турнир встречей со сборной Албании. Перед двумя заключительными турами положение команд в четвертой группе лиги С таково: Беларусь — 7 очков, Литва — 5, Албания — 5, Казахстан — 4.