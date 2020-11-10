Оборонительный минимум. У сборной Казахстана большие проблемы с защитниками

В сборной Казахстана существенные кадровые проблемы, которые будет сложно решить Михалу Билеку. Корреспондент Vesti.kz, в частности, выделяет дефицит центральных защитников, которым предстоит большая нагрузка в ближайшее время.

Итак, сборной Казахстана за семь дней необходимо сыграть три матча, включая два выездных против таких крепких команд, как Черногория (товарищеский) и Албания. Из ранее опубликованного списка сборной выбыли два основных центральных защитника — Темирлан Ерланов и Сергей Малый.

Команда Казахстан

На данный момент в распоряжении Билека есть четыре центрбека: Олжас Керимжанов, Нуралы Алип, Александр Марочкин и Юрий Логвиненко. Игрок «Астаны» вернулся в сборную, но при этом есть два обстоятельства: Логвиненко далеко не идеально смотрелся в последних матчах КПЛ и чаще действовал, как опорный полузащитник, нежели центральный защитник.

Но, когда существуют подобные кадровые трудности, не вызвать столь опытного игрока было бы странно. Примечательно, что после потерь Ерланова и Малого в сборную не стали призывать никого из других казахстанских центрбеков, поскольку игроков такого уровня и опыта попросту не осталось.

Четыре защитника на три матча, с постоянной формацией в три центрбека — это очень мало. То есть возможности для ротации практически нет. Либо Билеку придется применять универсализм некоторых игроков с других позиций, например Айбола Абикена (на старте карьеры он часто играл именно стоппером) или Абзала Бейсебекова (в качестве правого центрбека в тройке). Либо менять схему в одном из матчей на двух центральных защитников.

Очевидно, что ближайший товарищеский матч с Черногорией вообще не имеет никакого значения и в нем не стоит задействовать основных игроков, иначе с Албанией и Литвой придется еще сложнее.