Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11.11
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
11.11
Краснодар-2
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
11.11
Велес
Алания
Футбол. Первый дивизион
11.11
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
11.11
Текстильщик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
11.11
Енисей
Томь
Все события
Фоторепортажи
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
14:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швейцарии объявила о двух положительных тестах на COVID в команде

Два положительных теста на коронавирус обнаружены в сборной Швейцарии по футболу, сообщается на официальном сайте Швейцарской футбольной ассоциации.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Одним из заразившихся является защитник Жордан Лотомба, выступающий за французскую «Ниццу». Второй положительный тест сдал член медицинского персонала швейцарской сборной.

Оба заболевших не имеют никаких симптомов и в соответствии с предписаниями органов местного здравоохранения помещены на изоляцию.

Все остальные тесты в сборной Швейцарии дали отрицательные результаты.

Швейцарцы 11 ноября на выезде проведут товарищеский матч против сборной Бельгии.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
СМИ: Матч ЛЧ под угрозой срыва из-за штамма коронавируса
«Русские привыкли себя недооценивать». Правила жизни Овчинникова
Уникальный тренер настоящих чемпионов. Памяти Игоря Москвина
«Плющенко удачно купил Трусову». И кого ей благодарить за победу
Холифилд обвинил Тайсона в уклонении от матча-реванша
Стало известно, когда Зайнутдинов вернется на поле после травмы
Бразильский мотогонщик погиб во время соревнований
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь