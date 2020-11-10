Сборная Швейцарии объявила о двух положительных тестах на COVID в команде
Два положительных теста на коронавирус обнаружены в сборной Швейцарии по футболу, сообщается на официальном сайте Швейцарской футбольной ассоциации.
Два положительных теста на коронавирус обнаружены в сборной Швейцарии по футболу, сообщается на официальном сайте Швейцарской футбольной ассоциации.
Одним из заразившихся является защитник Жордан Лотомба, выступающий за французскую «Ниццу». Второй положительный тест сдал член медицинского персонала швейцарской сборной.
Оба заболевших не имеют никаких симптомов и в соответствии с предписаниями органов местного здравоохранения помещены на изоляцию.
Все остальные тесты в сборной Швейцарии дали отрицательные результаты.
Швейцарцы 11 ноября на выезде проведут товарищеский матч против сборной Бельгии.