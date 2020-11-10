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14:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Краснодара» Мартынович завершил карьеру в сборной Белоруссии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Краснодар» Александр Мартынович завершил карьеру в сборной Белоруссии в 33 года, сообщает pressball.by со ссылкой на главного тренера национальной команды Михаила Мархеля.

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Источник: Спорт РИА Новости

Также карьеру в национальной команде завершили 32-летний экс-полузащитник московского «Динамо», томской «Томи» и «Оренбурга» Павел Нехайчик и бывший хавбек московского «Динамо», «Оренбурга» и самарских «Крыльев Советов» 32-летний Станислав Драгун.

«Эти футболисты — уважаемые люди, они очень много сделали для сборной. Не думаю, что принятое ими решение скоропалительное. Наверняка все хорошо обдумали. Какого-то недопонимания между нами нет. Я уверен, что мы должны пойти ребятам навстречу. Хотя нам их, безусловно, будет сильно не хватать. Все равно уход ветеранов из сборной рано или поздно случился бы. Ребята решили, что время настало. Инициатива исходила не от меня. Не стоит искать какие-то подводные течения — так сложилось», — сказал Мархель.

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