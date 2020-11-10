Защитник «Краснодара» Мартынович завершил карьеру в сборной Белоруссии

«Эти футболисты — уважаемые люди, они очень много сделали для сборной. Не думаю, что принятое ими решение скоропалительное. Наверняка все хорошо обдумали. Какого-то недопонимания между нами нет. Я уверен, что мы должны пойти ребятам навстречу. Хотя нам их, безусловно, будет сильно не хватать. Все равно уход ветеранов из сборной рано или поздно случился бы. Ребята решили, что время настало. Инициатива исходила не от меня. Не стоит искать какие-то подводные течения — так сложилось», — сказал Мархель.