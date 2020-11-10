Малкин призвал вернуть Дзюбу в сборную России

«Артем должен быть в сборной, чтобы выходить на поле и забываться. Сейчас он не сможет уснуть, может даже сломаться… А в сборной пацаны, шутки, юмор. Если тренер доверит ему сыграть, то у Дзюбы будет другое настроение. Тогда он не просядет эмоционально. Может, он сейчас пойдет пить… Не хотелось, чтобы его карьера ломалась из-за этого» — заявил Малкин в эфире «Матч ТВ».