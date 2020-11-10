Малкин призвал вернуть Дзюбу в сборную России
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба должен быть в сборной России по футболу.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба должен быть в сборной России по футболу.
По словам хоккеиста, отстранение от национальной команды может эмоционально сказаться на футболисте.
«Артем должен быть в сборной, чтобы выходить на поле и забываться. Сейчас он не сможет уснуть, может даже сломаться… А в сборной пацаны, шутки, юмор. Если тренер доверит ему сыграть, то у Дзюбы будет другое настроение. Тогда он не просядет эмоционально. Может, он сейчас пойдет пить… Не хотелось, чтобы его карьера ломалась
Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором запечатлен нападающий «Зенита». На фоне инцидента Дзюба закрыл свою страницу в Instagram, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать его на ноябрьские матчи национальной команды.