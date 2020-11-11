Форвард «Барселоны» и ещё 7 игроков сборной Дании ушли на самоизоляцию из-за COVID-19

Брайтвайт и ещё 7 игроков сборной Дании оказались на самоизоляции после двух выявленных случаев заболевания в расположении национальной команды, поэтому ни один из них не выйдет на поле в запланированном на 11 октября товарищеском матче со сборной Швеции, который состоится в Копенгагене (Дания).