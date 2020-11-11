Форвард «Барселоны» и ещё 7 игроков сборной Дании ушли на самоизоляцию из-за COVID-19

Брайтвайт и ещё 7 игроков сборной Дании оказались на самоизоляции после двух выявленных случаев заболевания в расположении национальной команды, поэтому ни один из них не выйдет на поле в запланированном на 11 октября товарищеском матче со сборной Швеции, который состоится в Копенгагене (Дания).
«Мы считаем, что массового заражения не произошло, так как мы обнаружили его на ранней стадии, что облегчило принятие мер», — говорится в заявлении Федерации футбола Дании.
Одним из двух инфицированных называется 24-летний крайний полузащитник «Хоффенхайма» Роберт Сков. В ближайшее время ожидаются результаты тестирования игроков, ушедших на самоизоляцию.