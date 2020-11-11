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12:14 (мск), источник: Sport24

Нападающий ЦСКА Чалов вызван в основную сборную России

По информации Sport24, нападающий ЦСКА Федор Чалов вызван из молодежной сборной России в основную национальную команду.

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Источник: Sport24

Сборной России в ближайшее время предстоит сыграть три гостевых матча: 12 ноября товарищескую игру с Молдовой, а 15 и 18 ноября — против Турции и Сербии в Лиге наций.

Изначально Чалов был вызван в молодежную сборную России для подготовки к контрольным матчам против сборных Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября).

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