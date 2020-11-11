Нападающий ЦСКА Чалов вызван в основную сборную России
По информации Sport24, нападающий ЦСКА Федор Чалов вызван из молодежной сборной России в основную национальную команду.
По информации Sport24, нападающий ЦСКА Федор Чалов вызван из молодежной сборной России в основную национальную команду.
Сборной России в ближайшее время предстоит сыграть три гостевых матча: 12 ноября товарищескую игру с Молдовой, а 15 и 18 ноября — против Турции и Сербии в Лиге наций.
Изначально Чалов был вызван в молодежную сборную России для подготовки к контрольным матчам против сборных Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября).