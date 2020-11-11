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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

У трех футболистов сборной России подозрение на коронавирус

Пресс-служба сборной России сообщила о возможном заражении коронавирусом сразу троих футболистов команды.

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«Национальная сборная России строго в соответствии с регламентом RTPP проводит тестирования на ПЦР в лаборатории, определённой УЕФА. Помимо этого ежедневно проводятся тестирования с помощью экспресс-тестов и с привлечением других лабораторий, в том числе государственного Федерального медико-биологического агентства.

При тестировании лабораторией, определённой УЕФА, были выявлены сомнительные тесты у трёх футболистов — Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. При этом три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определённой УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенёс COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител.

В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале национальной команды.

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