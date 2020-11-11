Сафонов, Гильерме или Джанаев? Кто должен играть в воротах сборной России
Разбираем плюсы и минусы голкиперов, вызванных на ноябрьские матчи.
Разбираем плюсы и минусы голкиперов, вызванных на ноябрьские матчи.
Вратарь сборной России — позиция обсуждаемая. Еще бы! Игорь Акинфеев ушел из национальной команды, а претендентов на его место много. Одни предлагают дать шанс молодым — Матвею Сафонову из «Краснодара» и Александру Максименко из «Спартака». Другие выступают за опыт, то есть Гильерме («Локомотив») и Антона Шунина («Динамо»). Третьи вообще предлагают эксперименты с привлечением Юрия Дюпина («Рубин») или Александра Беленова («Уфа»).
На ноябрьские матчи изначально были вызваны три голкипера: Гильерме, Шунин и Сафонов. Затем стало известно о сомнительном тесте на коронавирус у динамовца. После этого из резервного списка довызван Сослан Джанаев («Сочи»).
Кто же должен сыграть в воротах?
Посмотрим на статистику всех трех голкиперов в РПЛ. Сначала — об оборонительных действиях.
Посмотрите на количество сэйвов, которые сделал Сафонов! Особенно — по сравнению с опытными коллегами по амплуа. Да, он и пропустил больше, чем Гильерме и Джанаев. Но ведь по его воротам и бьют чаще.
Заслуга Сафонова в том, что «Краснодар» пропустил лишь 18 мячей. Вы же видите, как выглядят Егор Сорокин и особенно Кайо. С такими центральными защитниками и количество матчей на ноль будет соответствующим.
Теперь — о помощи при начале атак.
Сафонов чуть больше помогает развивать атаки своей команде, чем это делает Гильерме. Еще бы — с
У вратаря «Локо» существенно выше точность передач. А вот Джанаев чаще использует длинные пасы. Последнее важно, учитывая, что в стартовом составе, скорее всего, окажется Александр Соболев из «Спартака» — габаритный форвард, привыкший цепляться за мячи в глубине в своем клубе.
У молодежной сборной России есть два равноценных вратаря, играющих в основе
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов уже во второй раз приглашает Матвея на сбор основы. Логика понятна: молодежка решила свои задачи, отобравшись на Евро, можно привлечь ее основного голкипера.
Но если есть Максименко («Спартак» — в чемпионской гонке во многом благодаря сэйвам Александра), может быть, стоит окончательно утвердить Сафонова в качестве вратаря главной сборной?
У Матвея имеется все: хладнокровие, особенно бросающееся в глаза, когда тот готовится отбивать пенальти. Еврокубковый опыт на самом высоком уровне: да, был не самый удачный матч с «Челси» в Лиге чемпионов. Однако вспомните ПАОК, «Ренн», «Севилью»… Геройства российского вратаря обсуждали в Европе. А еще — спортивная злость. Вся она — в этой фразе, сказанной после игры с «Челси»:
— Моя ошибка? Я сам виноват. Это просто удар. Теперь жду ответного матча, посмотрим, как они там справятся с нами.
Это никакая не бравада, а просто желание доказать свою состоятельность. Себе, клубу, сопернику.
Почему бы не наиграть Сафонова в перспективе Евро-2020 уже сейчас?
Гильерме — молодец: удачные игры «Локо» в Лиге чемпионов связаны и с его действиями тоже. Кажется, «Атлетико»
С Джанаевым все понятно: это резервный вратарь, который может выйти в контрольном матче. А еще — вполне добротно заменить основного голкипера в случае травмы.
Сафонов — топовый вратарь, у которого редко случаются казусы, несмотря на юный возраст. У нас любят рассуждать о том, что голкипер — это прежде всего опыт. Однако вспомните Акинфеева:
Почему же не дать шанс Матвею, который тащит своими сэйвами обескровленный кадровыми потерями «Краснодар»? Сафонов — заслужил!
В материале использована статистика understat.com, whoscored.com, FBref.com