Вратарь «Спартака» Максименко стал капитаном молодежной сборной России
По информации Sport24, новым капитаном молодежной сборной России стал вратарь Спартака Александр Максименко.
По информации Sport24, новым капитаном молодежной сборной России стал вратарь Спартака Александр Максименко.
Это связано с отъездом нападающего ЦСКА Федора Чалова из молодежной сборной России в основную национальную команду.
Молодежная сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября).