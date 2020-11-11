«Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. А сегодня видно — наш футболист». Черчесов — о коронавирусе в сборной России, вызове игроков и подготовке к Молдавии

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О вызове Чалова

— Мы вызвали 24 человека. Опыт прошлого сбора доказал, что ситуация может быть разная. Сегодня тесты показали, что три игрока не смогут участвовать. Почему вызван только Чалов? Мы не можем довызывать игроков, которые не прошли тест УЕФА. У нас один футболист в нападении остался — Соболев. Выбыли Заболотный и Ерохин, которых мы планировали вперед ставить. С Михаилом Галактионовым (тренер молодежной сборной России. — Прим. «СЭ») я поговорил. Наш медицинский штаб сейчас изучает вопрос с тестами.

О коронавирусе

— Не сказал бы, что коронавирусный период для тренеров сложный. Мы планируем свои нагрузки. Наша задача — рассчитать нагрузку так, чтобы не было травм. А тест, к которому ты никакого отношения не имеешь, показывает, что у тебя кто-то выбыл. Если бы это были мышечные повреждения, то я сказал бы, что мы что-то не так сделали. Лесовой, Заболотный и Ерохин так вчера тренировались… А потом говорят, что они больны. Караваев вон догнать не мог Заболотного…

О сборе

— Мы выполнили то, что запланировали. Состояние футболистов всегда различное — кто-то только в РПЛ играет, а кто-то — еще и в еврокубках. И внутреннее состояние у всех разное. Мы исходим из этих составляющих и восстанавливаем игроков. Что планировали, выполнили. Погода сопутствует, поле в великолепном состоянии. Футболисты приходят в себя. Работа идет нормально.

Тяжелый график? Чем меньше на это обращать внимания, тем лучше. Мы этот вопрос даже не затрагиваем. Об этом уже смешно говорить.

О сборной Молдавии

— Видели несколько игр. Знаем их систему. Они вызвали нескольких опытных игроков. Жалко, что не будет зрителей. Это и их беспокоит, и нас. Вчера разобрали нашу игру с Турцией. Те моменты, которые должны дать пищу для размышлений. Игроки видели хорошие действия и не очень. Вчера изучали Молдавию, потом еще посмотрим. Дадим полную информацию команде.

О составе на матч с Молдавией

— Кто завтра лучше будет готов, тот и появится на поле. Кто-то играет в Лиге чемпионов, кто-то проводит меньше матчей. Теперь и Черышев, и Алексей Миранчук игровую практику получают. Поэтому надо подготовиться максимально правильно. К каждой игре будем конкретно подходить. Если условный Караваев будет готов, то выйдет на поле. Нет — тогда не выйдет.

О замене Дзюбы

— У нас и Заболотный был, и Соболев. Сегодня Чалов удачно влился в команду. У нас еще сегодня есть день. Будем соперника изучать. Что нам покажется правильным, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый из футболистов что-то свое привносит. Надо давать возможность себя проявлять.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Артем Дзюба. Путь воина

О капитане

— Кто будет капитаном вместо Дзюбы? Решим.

О вратарях

— Все вратари в хорошем состоянии. Двое играют в Лиге чемпионов. Они пребывают в хорошем тонусе. У нас три игры на носу. Будем определять по готовности.

О Черышеве и Алексее Миранчуке

— Черышев сыграл с «Реалом» с первых минут. «Валенсия» победила 4:1. Он приехал в намного лучшем состоянии, чем на предыдущий сбор. Леша вышел на 30 минут за «Аталанту». Принес команде ничью, забив великолепный гол. Но клубы — это клубы. В сборной все может быть по-другому.

О молодежи

— Опыт подсказывает, что кто-то чуть раньше вливается в команду, а кто-то — чуть позже. Чалов, к примеру, раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня же было видно, что это наш футболист. Необходимо время. Караваев был одним на первом сборе, а сейчас изменился. Понял, поговорили, сделал, позвонили.

Игроки вливаются. Иногда человек хорошо в клубе играет. А потом мы его видим у себя в сборной. Иногда футболисты некоторое время некомфортно себя чувствуют. А кто-то вообще не вливается. Но мы после первых неудач на игроке крест не ставим. Даем возможность себя проявить.

О базе в Новогорске

— Мы раньше о коронавирусе не думали. Я на этой базе с 14 лет во всех сборных играл. Видел, как мои кумиры тренируются. Мы на соседних полях с молодежкой работаем. Иногда смотрю, как молодежь тренируется. С Галактионовым мы на связи. Можем друг друга поддержать. Не хотелось выдергивать игроков из молодежки, но получилось вот так. Галактионову желаю удачи в последних матчах.

На вопросы журналистов также ответил защитник Вячеслав Караваев.

О коронавирусе

— У нас все спокойно. Готовимся к игре, не обращаем внимания. Все осторожно к этому относятся, чтобы не подвести партнеров. Все бывает, никто от этого не застрахован.

Работа проходит хорошо. Хорошая атмосфера в команде. Думаю, никаких проблем не должно быть. Нас контролируют и стараются восстановить. Все в хорошем состоянии подходят к игре.

О сборной Молдавии

— Тренер сказал, что мы уже вчера посмотрели их игры. Сегодня еще посмотрим. Какое-то понимание есть. Хорошая команда. Надо серьезно к матчу отнестись и постараться выиграть.

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О большом количестве игроков «Зенита» в сборной

— Вряд ли на нас влияет то, что много игроков из одного клуба. Мы все знаем друг друга в сборной. Клуб — одно, а сборная — другое. От клубов ничего не зависит.

О графике

— Думаю, ничего не меняется в плане подготовки. В клубе через два дня на третий играем. Проблем нет в плане функционального состояния. Нам надо привыкать играть в таком графике. Лучше играть, чем тренироваться.

О молодежи

— Я не такой и опытный футболист. Молодежь обращается ко мне за советом? В Европе уже в 17−18 лет играют. 22 года — это уже не молодой футболист. Нет смысла для молодежи ко мне обращаться.