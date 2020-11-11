«Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. А сегодня видно — наш футболист». Черчесов — о коронавирусе в сборной России, вызове игроков и подготовке к Молдавии
Главный тренер национальной команды ответил на вопросы журналистов.
Главный тренер национальной команды ответил на вопросы журналистов.
— Мы вызвали 24 человека. Опыт прошлого сбора доказал, что ситуация может быть разная. Сегодня тесты показали, что три игрока не смогут участвовать. Почему вызван только Чалов? Мы не можем довызывать игроков, которые не прошли тест УЕФА. У нас один футболист в нападении остался — Соболев. Выбыли Заболотный и Ерохин, которых мы планировали вперед ставить. С Михаилом Галактионовым (тренер молодежной сборной России. — Прим. «СЭ») я поговорил. Наш медицинский штаб сейчас изучает вопрос с тестами.
— Не сказал бы, что коронавирусный период для тренеров сложный. Мы планируем свои нагрузки. Наша задача — рассчитать нагрузку так, чтобы не было травм. А тест, к которому ты никакого отношения не имеешь, показывает, что у тебя
— Мы выполнили то, что запланировали. Состояние футболистов всегда различное —
Тяжелый график? Чем меньше на это обращать внимания, тем лучше. Мы этот вопрос даже не затрагиваем. Об этом уже смешно говорить.
— Видели несколько игр. Знаем их систему. Они вызвали нескольких опытных игроков. Жалко, что не будет зрителей. Это и их беспокоит, и нас. Вчера разобрали нашу игру с Турцией. Те моменты, которые должны дать пищу для размышлений. Игроки видели хорошие действия и не очень. Вчера изучали Молдавию, потом еще посмотрим. Дадим полную информацию команде.
— Кто завтра лучше будет готов, тот и появится на поле.
— У нас и Заболотный был, и Соболев. Сегодня Чалов удачно влился в команду. У нас еще сегодня есть день. Будем соперника изучать. Что нам покажется правильным, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый из футболистов
— Кто будет капитаном вместо Дзюбы? Решим.
— Все вратари в хорошем состоянии. Двое играют в Лиге чемпионов. Они пребывают в хорошем тонусе. У нас три игры на носу. Будем определять по готовности.
— Черышев сыграл с «Реалом» с первых минут. «Валенсия» победила 4:1. Он приехал в намного лучшем состоянии, чем на предыдущий сбор. Леша вышел на 30 минут за «Аталанту». Принес команде ничью, забив великолепный гол. Но клубы — это клубы. В сборной все может быть
— Опыт подсказывает, что
Игроки вливаются. Иногда человек хорошо в клубе играет. А потом мы его видим у себя в сборной. Иногда футболисты некоторое время некомфортно себя чувствуют. А
— Мы раньше о коронавирусе не думали. Я на этой базе с 14 лет во всех сборных играл. Видел, как мои кумиры тренируются. Мы на соседних полях с молодежкой работаем. Иногда смотрю, как молодежь тренируется. С Галактионовым мы на связи. Можем друг друга поддержать. Не хотелось выдергивать игроков из молодежки, но получилось вот так. Галактионову желаю удачи в последних матчах.
— У нас все спокойно. Готовимся к игре, не обращаем внимания. Все осторожно к этому относятся, чтобы не подвести партнеров. Все бывает, никто от этого не застрахован.
Работа проходит хорошо. Хорошая атмосфера в команде. Думаю, никаких проблем не должно быть. Нас контролируют и стараются восстановить. Все в хорошем состоянии подходят к игре.
— Тренер сказал, что мы уже вчера посмотрели их игры. Сегодня еще посмотрим.
— Вряд ли на нас влияет то, что много игроков из одного клуба. Мы все знаем друг друга в сборной. Клуб — одно, а сборная — другое. От клубов ничего не зависит.
— Думаю, ничего не меняется в плане подготовки. В клубе через два дня на третий играем. Проблем нет в плане функционального состояния. Нам надо привыкать играть в таком графике. Лучше играть, чем тренироваться.
— Я не такой и опытный футболист. Молодежь обращается ко мне за советом? В Европе уже в 17−18 лет играют. 22 года — это уже не молодой футболист. Нет смысла для молодежи ко мне обращаться.
Я постепенно вливался в команду, это помогло. Тогда был один Караваев, сейчас —