Главный тренер сборной Швеции сдал положительный тест на COVID-19

Отмечается, что Андерссон с конца прошлой недели находился на карантине из-за положительного теста на коронавирус у члена его семьи. Во вторник сам Андерссон сдал положительный тест.

«Янне чувствует себя неплохо, он остается на изоляции дома, но не сможет быть на этом сборе», — заявил врач сборной Швеции Андерс Валентин.