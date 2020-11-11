Главный тренер сборной Швеции сдал положительный тест на COVID-19
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон заразился коронавирусом, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон заразился коронавирусом, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Отмечается, что Андерссон с конца прошлой недели находился на карантине
«Янне чувствует себя неплохо, он остается на изоляции дома, но не сможет быть на этом сборе», — заявил врач сборной Швеции Андерс Валентин.
Сборная Швеции в среду сыграет товарищеский матч с командой Дании, затем проведет встречи Лиги наций с командами Хорватии (14 ноября) и Франции (17 ноября).