Главный тренер сборной Венгрии Росси заразился коронавирусом
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в официальном аккаунте Федерации футбола Венгрии в Twitter.
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в официальном аккаунте Федерации футбола Венгрии в Twitter.
«После нескольких отрицательных тестов последний тест Марко Росси показал положительный результат. Он был немедленно изолирован от игроков и персонала», — говорится в сообщении.
Сборная Венгрии 12 ноября сыграет в финале
Сборная Венгрии является соперником российской национальной команды по группе Лиги наций. Команды уже сыграли оба матча между собой.