Главный тренер сборной Венгрии Росси заразился коронавирусом

«После нескольких отрицательных тестов последний тест Марко Росси показал положительный результат. Он был немедленно изолирован от игроков и персонала», — говорится в сообщении.

Сборная Венгрии 12 ноября сыграет в финале плей-офф квалификации ЕВРО-2020 с командой Исландии, а после встретится в рамках Лиги наций с командами Сербии (15 ноября) и Турции (18 ноября).