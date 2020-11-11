Товарищеский матч Норвегия — Израиль отменен из-за угрозы коронавируса
Товарищеский матч между сборными Норвегии и Израиля отменен
Товарищеский матч между сборными Норвегии и Израиля отменен
Во вторник один из футболистов сборной Израиля сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован вместе с еще двумя игроками команды, с которыми он близко контактировал. Глава муниципалитета Осло разрешил провести матч, но в среду Норвежское управление здравоохранения рекомендовало отменить игру
Встреча сборных Норвегии и Израиля должна была пройти в среду в Осло.