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22:03 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу сыграла в нулевую ничью с Черногорией в матче с незабитым голом

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Черногорией в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Подгорице и завершилась со счетом 0:0. На 15-й минуте казахстанский форвард Сергей Хижниченко забил гол. Но его не засчитали из-за офсайда. Ворота сборной защищал Дмитрий Непогодов.

Напомним, что в расположение команды не прибыл ряд ведущих игроков, в числе которых проваливший допинг-тест Бауыржан Исламхан и получивший черепно-мозговую травму после удара локтем в голову Бахтиер Зайнутдинов.

Впереди у подопечных Михала Билека два последних матча в группе Лиги наций — 15 ноября в гостях с Албанией и 18-го в Алматы с Литвой.

Черногория
0:0
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Сборная Казахстана по футболу сыграла в нулевую вничью с Черногорией в матче с незабитым голом
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