Сборная Казахстана по футболу сыграла в нулевую ничью с Черногорией в матче с незабитым голом
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Черногорией в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Черногорией в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Подгорице и завершилась со счетом 0:0. На 15-й минуте казахстанский форвард Сергей Хижниченко забил гол. Но его не засчитали
Напомним, что в расположение команды не прибыл ряд ведущих игроков, в числе которых проваливший
Впереди у подопечных Михала Билека два последних матча в группе Лиги наций — 15 ноября в гостях с Албанией и 18-го в Алматы с Литвой.