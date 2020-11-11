Сборная Казахстана по футболу сыграла в нулевую ничью с Черногорией в матче с незабитым голом

Встреча прошла в Подгорице и завершилась со счетом 0:0. На 15-й минуте казахстанский форвард Сергей Хижниченко забил гол. Но его не засчитали из-за офсайда. Ворота сборной защищал Дмитрий Непогодов.

Напомним, что в расположение команды не прибыл ряд ведущих игроков, в числе которых проваливший допинг-тест Бауыржан Исламхан и получивший черепно-мозговую травму после удара локтем в голову Бахтиер Зайнутдинов.