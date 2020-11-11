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11 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты проиграли румынам в товарищеском матче

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели поражение в гостевом товарищеском матче от команды Румынии — 3:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: abff.by

Подопечные Михаила Мархеля уже в первом тайме встречи в Плоешти пропустили четыре мяча. На 11-й минуте счет открыл Богдан Митря, через десять минут Рэзван Марин реализовал пенальти, затем отличился Йонуц Неделчару, а незадолго до перерыва Джордже Пушкаш забил четвертый мяч в ворота Антона Чичкана. Через десять минут после начала второго тайма Йонуц Неделчару оформил свой голевой дубль. Потом Юрий Кендыш отыграл один мяч, за десять минут до финального свистка Иван Бахар еще раз поразил ворота хозяев, а уже в компенсированное время Владислав Климович установил окончательный результат матча.

После встречи с румынскими футболистами белорусы вернутся в Минск и 15 ноября на поле стадиона «Динамо» проведут предпоследний матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Литвы. После этого команда Михаила Мархеля возьмет курс на Тирану, где 18 ноября завершит турнир встречей со сборной Албании. Перед двумя заключительными турами положение команд в четвертой группе лиги С таково: Беларусь — 7 очков, Литва — 5, Албания — 5, Казахстан — 4.

Соперники белорусов по Лиге наций сегодня также провели контрольные матчи. Футболисты Литвы одолели в Вильнюсе команду Фарерских островов со счетом 2:1, албанцы в Эльбасане обыграли футболистов Косово — 2:1, сборная Казахстана в Подгорице сыграла вничью с черногорцами — 0:0.

Румыния
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Первый тайм: 4:0
Беларусь
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