Белорусские футболисты проиграли румынам в товарищеском матче

Подопечные Михаила Мархеля уже в первом тайме встречи в Плоешти пропустили четыре мяча. На 11-й минуте счет открыл Богдан Митря, через десять минут Рэзван Марин реализовал пенальти, затем отличился Йонуц Неделчару, а незадолго до перерыва Джордже Пушкаш забил четвертый мяч в ворота Антона Чичкана. Через десять минут после начала второго тайма Йонуц Неделчару оформил свой голевой дубль. Потом Юрий Кендыш отыграл один мяч, за десять минут до финального свистка Иван Бахар еще раз поразил ворота хозяев, а уже в компенсированное время Владислав Климович установил окончательный результат матча.