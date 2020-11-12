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00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России: битва за ЧМ-2022 начинается сегодня

Сегодня сборная России проведет первый из трех матчей ноябрьского цикла — в Молдавии.

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Источник: Спорт-Экспресс

Эта игра, на первый взгляд, не ключевая: в октябре мы уже увидели, что контрольная встреча перед двумя турнирными способна не принести ничего хорошего. Но при этом от результата в Кишиневе зависит больше, чем вы можете себе представить.

Выигрыш дивизиона В Лиги наций и, соответственно, переход в элиту — малость по сравнению с другой задачей, которую сейчас требуется решить. А именно — остаться в первой двадцатке рейтинга УЕФА и таким образом попасть во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Иметь перед собой одну более высокорейтинговую команду в группе или две — разница более чем принципиальная, способная повлиять на очень многое в перспективах нашего попадания в Катар.

Команда
Россия

Сейчас Россия почти на грани, на 19-м месте. В сентябре команда Станислава Черчесова в двадцатку лучших за счет двух побед ворвалась, в октябре — удержалась, поскольку наши ближайшие конкуренты тоже не выигрывали. Но преимущество над 20-й и 21-й сборными, Ирландией и Словакией, составляет 14 баллов, а это — дистанция одной победы.

Успех в Молдавии, во-первых, в контрольном матче, а во-вторых, с низким по рейтингу соперником, не даст почти ничего в плюс — жалких два балла. Но! Поражение отнимет восемь, а ничья — три. Одно дело, когда эта встреча планировалась на эту раннюю весну, но ее пришлось отменять из-за пандемии. Это стало бы мартовской вкаткой для сборной в сезон чемпионата Европы, и было бы уместнее всего перенести ее на март следующий, а сейчас — спокойно потренироваться и подготовиться к двум матчам Лиги наций. Тем более, надо наигрывать состав без основного вратаря Антона Шунина и центрфорварда, капитана Артема Дзюбы — непременных персонажей в сборной в 2020 году.

Но что есть, то есть, и перед Молдавией мы оказались в крайне незавидном положении, когда нужно, с одной стороны, обязательно побеждать, с другой — максимально сберечь силы и особенно здоровье футболистов. Плюсов у этой игры на сегодня нет вообще. Единственное — поймем, на кого Черчесов делает ставку в воротах, Гильерме или Сафонова. Нет сомнений, что тренер не выставит на первый матч одного, на второй — другого.

Футбол

Товарищеские матчи 2020
12.11.2020, 20:00

Молдавия-Россия-

Еще один плюсик — возможная интреграция в состав кого-то из шестерки (плюс Чалов, минус Лесовой) молодежной сборной. Особенно это актуально для центра обороны, где основной до сих пор футболист Семенов сел в запас в «Ахмате», зато Евгеньев в отсутствие Шунина надел капитанскую повязку в «Динамо» и против участника Лиги чемпионов «Локомотива» набрал аж «1+1», а Дивеев в ЦСКА, клубе-лидере РПЛ, безоговорочно в старте и прибавляет в надежности. У обоих матчей за первую сборную пока нет, и не стал бы исключать, что кто-то при такой ситуации с Семеновым шанс получит.

Обыграй мы в предыдущей встрече на «ВТБ Арене» венгров, чего Россия по качеству футбола и моментам (в отличие от матча с турками) в целом заслуживала, головной боли сейчас было бы определенно меньше. Ведь даже победа в Кишиневе при ничьих в Турции и Сербии и сложных календарях у конкурентов с немалой долей вероятности оставит нас в двадцатке, а два выигрыша и ничья сделают это почти наверняка. Но относительные неудачи (поражение и две ничьи) в трех домашних матчах в октябре задачу россиянам, бесспорно, осложнили.

И особенно сложно стало войти в плей-офф ЧМ-2022 через заднюю дверь — то есть попасть в двойку лучших команд дивизиона В Лиги наций, что позволило бы пройти в стыки мирового первенства даже при неудачном выступлении в отборочном турнире. Чтобы обеспечить эту возможность, скорее всего, надо выигрывать и в Турции, и в Сербии. При нашем обычном ноябрьском послужном списке, с проблемами в составе, где снова не будет еще и лучшего полузащитника Головина, и сильнейшего опорника Баринова, в решение этой задачи верится с трудом.

Но вторая корзина квалификации ЧМ-2020 по-прежнему вполне реалистична.

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