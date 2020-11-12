Сборная России: битва за ЧМ-2022 начинается сегодня
Сегодня сборная России проведет первый из трех матчей ноябрьского цикла — в Молдавии.
Сегодня сборная России проведет первый из трех матчей ноябрьского цикла — в Молдавии.
Эта игра, на первый взгляд, не ключевая: в октябре мы уже увидели, что контрольная встреча перед двумя турнирными способна не принести ничего хорошего. Но при этом от результата в Кишиневе зависит больше, чем вы можете себе представить.
Выигрыш дивизиона В Лиги наций и, соответственно, переход в элиту — малость по сравнению с другой задачей, которую сейчас требуется решить. А именно — остаться в первой двадцатке рейтинга УЕФА и таким образом попасть во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Иметь перед собой одну более высокорейтинговую команду в группе или две — разница более чем принципиальная, способная повлиять на очень многое в перспективах нашего попадания в Катар.
Сейчас Россия почти на грани, на 19-м месте. В сентябре команда Станислава Черчесова в двадцатку лучших за счет двух побед ворвалась, в октябре — удержалась, поскольку наши ближайшие конкуренты тоже не выигрывали. Но преимущество над 20-й и 21-й сборными, Ирландией и Словакией, составляет 14 баллов, а это — дистанция одной победы.
Успех в Молдавии,
Но что есть, то есть, и перед Молдавией мы оказались в крайне незавидном положении, когда нужно, с одной стороны, обязательно побеждать, с другой — максимально сберечь силы и особенно здоровье футболистов. Плюсов у этой игры на сегодня нет вообще. Единственное — поймем, на кого Черчесов делает ставку в воротах, Гильерме или Сафонова. Нет сомнений, что тренер не выставит на первый матч одного, на второй — другого.
Еще один плюсик — возможная интреграция в состав
Обыграй мы в предыдущей встрече на «ВТБ Арене» венгров, чего Россия по качеству футбола и моментам (в отличие от матча с турками) в целом заслуживала, головной боли сейчас было бы определенно меньше. Ведь даже победа в Кишиневе при ничьих в Турции и Сербии и сложных календарях у конкурентов с немалой долей вероятности оставит нас в двадцатке, а два выигрыша и ничья сделают это почти наверняка. Но относительные неудачи (поражение и две ничьи) в трех домашних матчах в октябре задачу россиянам, бесспорно, осложнили.
И особенно сложно стало войти в
Но вторая корзина квалификации ЧМ-2020