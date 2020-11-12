Курьезная ошибка украинского вратаря «Реала»: Лунин неудачно исполнил Нойера, и Пентек забил в пустые

После такого Лунину нужно надеяться, что в «Реале» не увидят хайлайты матча Польша — Украина.

Для команды Шевченко все с самого начала пошло не так. Уже на 12-й минуте Ярмоленко смазал пенальти, а перед перерывом Кшиштоф Пентек забил один из самых легких голов в карьере: Лунин прочитал контратаку и выбежал в стиле Нойера наперехват, но вместо выноса запустил свечу и подарил мяч Зелински. Петр тут же отпасовал Пентеку, который запустил парашют по пустым воротам. Промахнуться с 30 метров было сложнее, чем попасть.

Так Польша повела 1:0.

Лунина можно понять: последний раз он выходил на поле 20 июля в составе «Овьедо». После этого вратарь вернулся из аренды в «Реал», переболел коронавирусом (из-за вспышки ковида Украине пришлось вносить в заявку 45-летнего Шовковского) и до сих пор сидит под Куртуа, который высоко оценивал Андрея.

Лунин отличный вратарь, у него светлое будущее. Он хорош на тренировках, и я уверен: когда придет его время играть, Лунин отлично себя проявит. Мне приходится с ним конкурировать, на тренировках мы постоянно мотивируем друг друга становиться лучше. Тибо Куртуа — об Андрее Лунине

Лунин еще летом уверял, что не боится конкуренции с Куртуа. Шевченко тоже подбадривал кипера: «Он готов играть за «Реал». Но игра с Польшей доказала: усадить Тибо после такого долгого перерыва и убедить Зидана на смену вратаря будет максимально тяжело.