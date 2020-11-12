Сборная Финляндии по футболу впервые в истории победила команду Франции

Голы в матче забили Маркус Форсс (28-я минута) и Онни Валакари (31). Сборная Франции впервые с июня 2015 года пропустила два гола в домашнем матче, тогда французы уступили команде Бельгии со счетом 3:4. В следующем матче сборная Франции в гостях встретится с командой Португалии в рамках Лиги наций 14 ноября, а финны днем позднее на выезде сыграют с болгарами.

Команда Франция

Сборные Франции и Финляндии встречались в 11-й раз, финская команда впервые в своей истории одержала победу в очном противостоянии. Ранее французы одержали девять побед, еще одна встреча завершилась ничейным результатом — в 1967 году команды разошлись миром в отборочном матче к Олимпийским играм 1968 года (1:1).

Ранее в четверг сборные Нидерландов и Испании сыграли вничью (1:1) в Амстердаме. Защитник испанцев Серхио Рамос провел 176-й матч за национальную команду, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом среди футболистов из стран Европы итальянцем Джанлуиджи Буффоном. Абсолютный рекорд по количеству проведенных матчей за сборную принадлежит футболисту команды Египта Ахмеду Хасану, сыгравшему 184 игр.

Товарищеские матчи 2020 11.11.2020, 22:45 Нидерланды 1 Испания 1

Соперник сборной России по группе Лиги наций команда Турции на своем поле разошлась миром с командой Хорватии (3:3), у хорватов забитым мячом отличился бывший футболист московского «Спартака» Марио Пашалич. Команды России и Турции проведут матч в Лиге наций 15 ноября (начало — 20:00 мск), встреча пройдет в Стамбуле.

Товарищеские матчи 2020 11.11.2020, 20:45 Турция 3 Хорватия 3

В других матчах игрового дня команда Польши дома обыграла украинцев (2:0), португальцы на своем поле разгромили команду Андорры (7:0), итальянцы в домашнем матче переиграли эстонцев (4:0), а команда Германии с минимальным счетом оказалась сильнее чехов (1:0).