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09:10 (мск), источник: Sport24

Рамос повторил достижение Буффона по матчам за сборную среди европейцев. До мирового рекорда осталось 8 игр

В среду, 11 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Нидерландов и Испании. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась ничьей 1:1.

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Источник: Reuters

Для защитника Серхио Рамоса это была 176-я игра за сборную Испании. Это позволило ему повторить рекорд Джанлуиджи Буффона по количеству матчей за сборную среди европейцев.

Мировое лидерство удерживает Ахмед Хассан, который провел 184 игры за сборную Египта в период с 1995 по 2012 год.

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Нидерланды
1:1
Первый тайм: 0:1
Испания
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