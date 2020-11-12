Рамос повторил достижение Буффона по матчам за сборную среди европейцев. До мирового рекорда осталось 8 игр
В среду, 11 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Нидерландов и Испании. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась ничьей 1:1.
В среду, 11 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Нидерландов и Испании. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась ничьей 1:1.
Для защитника Серхио Рамоса это была 176-я игра за сборную Испании. Это позволило ему повторить рекорд Джанлуиджи Буффона по количеству матчей за сборную среди европейцев.
Мировое лидерство удерживает Ахмед Хассан, который провел 184 игры за сборную Египта в период с 1995 по 2012 год.