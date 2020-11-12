Роналду одержал сотую победу в составе сборной Португалии

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В среду португальская команда в Лиссабоне обыграла сборную Андорры со счетом 7:0 в товарищеском матче. 35-летний Роналду появился на поле после перерыва, отметился голом и голевой передачей.

Всего Роналду провел за сборную Португалии 168 игр. Больше побед в составе национальной команды только на счету испанцев Серхио Рамоса (129) и Икера Касильяса (121).

На счету Роналду 102 гола и 31 результативная передача за сборную. При этом 50 мячей он забил в последних 49 встречах.

Португальцу осталось отличиться восемь раз, чтобы превзойти рекорд по числу голов за национальную команду, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей).

Роналду выступает за итальянский «Ювентус». До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.