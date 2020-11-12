Футболист сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча

Сборная Хорватии проводила товарищеский матч против команды Турции в Стамбуле (3:3). Виду заменили в перерыве.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в понедельник тесты всех футболистов сборной Хорватии дали отрицательный результат. Еще одно тестирование провели в среду утром, оно было приурочено к следующему матчу хорватской команды — 14 ноября состоится гостевая встреча против команды Швеции в рамках Лиги наций. Однако результаты тестов были получены во время матча с турками, о чем незамедлительно проинформировали тренерский штаб команды.

Отмечается, что Вида сдаст еще один тест, чтобы подтвердить результат. Футболист несколько дней проведет в самоизоляции в Стамбуле.

Виде 31 год. Он выступает за турецкий «Бешикташ». С 2013 по 2017 год играл за киевское «Динамо». За сборную Хорватии провел 84 матча. На чемпионате мира 2018 года в России попал в скандальную ситуацию, после победы над россиянами в четвертьфинале было опубликовано видео из раздевалки команды Хорватии. На записи Вида произносит фразу «Слава Украине». Международная федерация футбола посчитала жест политическим и вынесла защитнику предупреждение, позднее он принес извинения.