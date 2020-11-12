Сборная Италии повторила рекорд 1994 года

Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Как сообщает OptaPaolo в «Твиттере», сборная Италии под руководством Роберто Манчини повторила рекорд 1994 года, одержав три подряд победы без пропущенных мячей в трёх товарищеских встречах — со сборными США (1:0), Молдавии (6:0) и Эстонии (4:0).

Следующую встречу сборная Италии проведёт на домашнем поле с Польшей в Лиге наций УЕФА.

Матч состоится 15 ноября, начало — в 22:45 мск. После 4 туров команда Роберто Манчини занимает 2-е место в таблице с 6 очками, лидирует сборная Польши (7).



Ранее сообщалось, что благодаря победе над Эстонией беспроигрышная серия сборной Италии достигла 20 матчей.