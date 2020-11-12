Дешам: Франция получила хорошую пощечину от Финляндии. Мы оказались ниже того уровня, что я ожидал

«Мы оказались ниже того уровня, что я ожидал. Мы много владели мячом, не создавая большого количества движения. Мы получили хорошую пощечину, я не буду на этом останавливаться, это факт. Результат закономерный. Мы получили хороший урок. Иногда это не больно. Сегодня мы не выиграли и не показали того, что могли. Предпочитаю не искать другого объяснения, которое могло бы сойти за отговорки.