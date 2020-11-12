Повторные тесты не выявили коронавирус у Ерохина, Лесового и Заболотного

Ранее сборная России сообщила, что Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус. Результаты были выявлены в ходе тестирования лабораторией, определенной УЕФА. В РФС при этом уточнили, что существует «высокая вероятность ложноположительного результата».

«Повторные тестирования, проведенные трем футболистам сборной в лаборатории Федерального медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований — все тесты отрицательные», — говорится в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7a389ef283a26897d64" data-vnd="f7a389ef283a26897d64" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7a389ef283a26897d64" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России», — отмечается в сообщении.