Повторные тесты не выявили коронавирус у Ерохина, Лесового и Заболотного
Повторные тесты на коронавирус футболистов сборной России Александра Ерохина, Антона Заболотного и Даниила Лесового показали отрицательные результаты, сообщается в
Повторные тесты на коронавирус футболистов сборной России Александра Ерохина, Антона Заболотного и Даниила Лесового показали отрицательные результаты, сообщается в
Ранее сборная России сообщила, что Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус. Результаты были выявлены в ходе тестирования лабораторией, определенной УЕФА. В РФС при этом уточнили, что существует «высокая вероятность ложноположительного результата».
«Повторные тестирования, проведенные трем футболистам сборной в лаборатории Федерального
«В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России», — отмечается в сообщении.
Сборная России в четверг в Кишиневе проведет товарищеский матч с командой Молдавии, а затем сыграет в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября в Стамбуле) и Сербии (18 ноября в Белграде). Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели в Кишинев.