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12:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Повторные тесты не выявили коронавирус у Ерохина, Лесового и Заболотного

Повторные тесты на коронавирус футболистов сборной России Александра Ерохина, Антона Заболотного и Даниила Лесового показали отрицательные результаты, сообщается в Telegram-канале российской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сборная России сообщила, что Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус. Результаты были выявлены в ходе тестирования лабораторией, определенной УЕФА. В РФС при этом уточнили, что существует «высокая вероятность ложноположительного результата».

«Повторные тестирования, проведенные трем футболистам сборной в лаборатории Федерального медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований — все тесты отрицательные», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России», — отмечается в сообщении.

Сборная России в четверг в Кишиневе проведет товарищеский матч с командой Молдавии, а затем сыграет в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября в Стамбуле) и Сербии (18 ноября в Белграде). Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели в Кишинев.

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