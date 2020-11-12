Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой Молдавии
ТАСС, 12 ноября. Георгий Джикия назначен капитаном сборной России на товарищеский матч против команды Молдавии. Об этом сообщает
ТАСС, 12 ноября. Георгий Джикия назначен капитаном сборной России на товарищеский матч против команды Молдавии. Об этом сообщает
Матч между сборными Молдавии и России пройдет в четверг в Кишиневе, начало — 20:00 мск. Полностью состав российской команды выглядит следующим образом: вратарь Маринато Гилерме; защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев; полузащитники Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Далер Кузяев; нападающие Денис Черышев, Федор Чалов и Алексей Ионов. Дивеев проведет первый матч за национальную команду в своей карьере.
В основной состав сборной Молдавии на предстоящий матч вошли четыре игрока, ранее выступавших в чемпионате России: голкипер Станислав Намашко, защитники Александр Епуряну, Игорь Армаш и полузащитник Евгений Чеботару. Епуряну является лидером сборной по проведенным матчам — он сыграет 94-ю встречу в составе национальной команды и выйдет на поле с капитанской повязкой. Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь Намашко; защитники Ион Жардан, Епуряну, Армаш, Серджиу Платицэ; полузащитники Чеботару, Ион Платицэ, Вадим Рацэ, Михаил Каймаков и Олег Рябчук; нападающий Ион Николаеску.
В воскресенье главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о том, что Артем Дзюба, являвшийся капитаном сборной России, отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях скандальное видео с футболистом.
15 и 18 ноября команда под руководством Черчесова сыграет на групповом этапе Лиги наций со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.