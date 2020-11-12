Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой Молдавии

Матч между сборными Молдавии и России пройдет в четверг в Кишиневе, начало — 20:00 мск. Полностью состав российской команды выглядит следующим образом: вратарь Маринато Гилерме; защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев; полузащитники Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Далер Кузяев; нападающие Денис Черышев, Федор Чалов и Алексей Ионов. Дивеев проведет первый матч за национальную команду в своей карьере.

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В основной состав сборной Молдавии на предстоящий матч вошли четыре игрока, ранее выступавших в чемпионате России: голкипер Станислав Намашко, защитники Александр Епуряну, Игорь Армаш и полузащитник Евгений Чеботару. Епуряну является лидером сборной по проведенным матчам — он сыграет 94-ю встречу в составе национальной команды и выйдет на поле с капитанской повязкой. Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь Намашко; защитники Ион Жардан, Епуряну, Армаш, Серджиу Платицэ; полузащитники Чеботару, Ион Платицэ, Вадим Рацэ, Михаил Каймаков и Олег Рябчук; нападающий Ион Николаеску.

В воскресенье главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о том, что Артем Дзюба, являвшийся капитаном сборной России, отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях скандальное видео с футболистом.