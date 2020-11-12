Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Босния и Герцеговина
Иран
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Грузия
Македония
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Молдавия
Россия
00
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
США
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Венгрия
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Шотландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
19:01 (мск), источник: ТАСС

Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой Молдавии

ТАСС, 12 ноября. Георгий Джикия назначен капитаном сборной России на товарищеский матч против команды Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч между сборными Молдавии и России пройдет в четверг в Кишиневе, начало — 20:00 мск. Полностью состав российской команды выглядит следующим образом: вратарь Маринато Гилерме; защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев; полузащитники Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Далер Кузяев; нападающие Денис Черышев, Федор Чалов и Алексей Ионов. Дивеев проведет первый матч за национальную команду в своей карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.

В основной состав сборной Молдавии на предстоящий матч вошли четыре игрока, ранее выступавших в чемпионате России: голкипер Станислав Намашко, защитники Александр Епуряну, Игорь Армаш и полузащитник Евгений Чеботару. Епуряну является лидером сборной по проведенным матчам — он сыграет 94-ю встречу в составе национальной команды и выйдет на поле с капитанской повязкой. Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь Намашко; защитники Ион Жардан, Епуряну, Армаш, Серджиу Платицэ; полузащитники Чеботару, Ион Платицэ, Вадим Рацэ, Михаил Каймаков и Олег Рябчук; нападающий Ион Николаеску.

В воскресенье главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о том, что Артем Дзюба, являвшийся капитаном сборной России, отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях скандальное видео с футболистом.

15 и 18 ноября команда под руководством Черчесова сыграет на групповом этапе Лиги наций со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Новая звезда Тутберидзе готова бороться со взрослыми
С тремя неизвестными: Бабиков и Гараничев отобрались на КМ
В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы
Куда пошли деньги за воспитание форварда «Спартака» Соболева
Смолов не выйдет на поле до конца года из-за травмы
«Мне нравился Зайнутдинов». Широков о трансфере игрока в ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь