Определены лучшие и худшие футболисты сборной Казахстана в матче с Черногорией
Их разбили на две пятерки.
Их разбили на две пятерки.
Названы лучшие и худшие игроки сборной Казахстана по футболу в товарищеском матче против Черногории (0:0), сообщает KazFootball.kz.
По данным InStat, лучшим в казахстанской команде стал Аслан Дарабаев, чей индекс составил 260. Худшим оказался Алексей Щеткин — 194.
Топ-5 лучших игроков сборной Казахстана:
1. Аслан Дарабаев — 260;.
2. Дмитрий Непогодов — 252;.
3. Ян Вороговский — 249;.
4. Абзал Бейсебеков — 237;.
5. Нуралы Алип — 235.
Топ-5 худших игроков сборной Казахстана:
1. Алексей Щеткин — 194;.
2. Айбол Абикен — 198;.
3. Сергей Хижниченко — 198;.
4. Тохтар Жангылышбай — 199;.
5. Юрий Перцух — 201.
Следующие матчи подопечные Михала Билека проведут в рамках Лиги наций. 15 ноября в гостях сыграют с Албанией, а 18-го числа дома примут Литву.