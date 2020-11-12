Определены лучшие и худшие футболисты сборной Казахстана в матче с Черногорией

Названы лучшие и худшие игроки сборной Казахстана по футболу в товарищеском матче против Черногории (0:0), сообщает KazFootball.kz.

По данным InStat, лучшим в казахстанской команде стал Аслан Дарабаев, чей индекс составил 260. Худшим оказался Алексей Щеткин — 194.

Команда Казахстан

Топ-5 лучших игроков сборной Казахстана:

1. Аслан Дарабаев — 260;.

2. Дмитрий Непогодов — 252;.

3. Ян Вороговский — 249;.

4. Абзал Бейсебеков — 237;.

5. Нуралы Алип — 235.

Топ-5 худших игроков сборной Казахстана:

1. Алексей Щеткин — 194;.

2. Айбол Абикен — 198;.

3. Сергей Хижниченко — 198;.

4. Тохтар Жангылышбай — 199;.

5. Юрий Перцух — 201.