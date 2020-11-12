Сборная России сыграла вничью с Молдавией

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Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0.

Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ). В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин.

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Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.



Молдавия и Россия встречались дважды. В ходе отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года команды провели два матча. На выезде россияне одержали победу (2:1), а дома сыграли с соперником вничью (1:1).

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