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22:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России сыграла вничью с Молдавией

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России.

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8
фотографий
8
фотографий

Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0.

Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ). В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин.

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Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.

Молдавия и Россия встречались дважды. В ходе отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года команды провели два матча. На выезде россияне одержали победу (2:1), а дома сыграли с соперником вничью (1:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом товарищеском матче Босния и Герцеговина уступила Ирану со счётом 0:2.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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