Сборная России сыграла вничью с Молдавией
В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России.
В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России.
Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0.
Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ). В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.
Молдавия и Россия встречались дважды. В ходе отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года команды провели два матча. На выезде россияне одержали победу (2:1), а дома сыграли с соперником вничью (1:1).
В другом товарищеском матче Босния и Герцеговина уступила Ирану со счётом 0:2.