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22:20 (мск), источник: ТАСС

Сборная России впервые после чемпионата мира не может победить в четырех матчах подряд

ТАСС, 12 ноября. Сборная России по футболу продлила серию без побед до четырех матчей, сыграв вничью в товарищеской встрече с командой Молдавии. Это произошло впервые с марта 2018 года.

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Товарищеский матч сборных России и Молдавии прошел в четверг в Кишиневе и завершился со счетом 0:0. Ранее российская команда проиграла сборной Швеции в товарищеском матче (1:2) и дважды сыграла вничью с турками (1:1) и венграми (0:0) в Лиге наций.

В предыдущий раз сборная России не могла выиграть в четырех и более матчах кряду в период с октября 2017 года по июнь 2018 года. Тогда неудачная серия сборной России прервалась в стартовом матче на домашнем чемпионате мира 2018 года, когда подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. На том турнире сборная России показала лучший результат в своей истории и дошла до четвертьфинала, уступив в серии пенальти команде Хорватии.

После чемпионата мира безвыигрышная серия сборной России не превышала трех матчей. Единственный раз, когда российская команда не могла одержать победу в трех играх кряду стали матчи в период с ноября 2018 года по март 2019 года, когда россияне поочередно проиграли сборным Германии (0:3), Швеции (0:2) и Бельгии (1:3).

Молдавия
0:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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