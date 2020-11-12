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22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем проигрывала, но Россию сдержала

Зато в составе нашей национальной команды дебютировали три «армейца».

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Все мы хотели увидеть, как сборная России сыграет без Артёма Дзюбы. Что ж, нужно признать, что увиденное сегодня в Кишинёве разочаровало. Сборная Молдавии, проигравшая 12 из 13 последних матчей, сдержала нашу команду и заработала в общем-то заслуженную ничью. Безвыигрышная серия сборной России увеличилась до четырёх матчей.

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Главные события матча Молдавия — Россия:

— Самые любопытные решения Станислава Черчесова по составу — выход в основе двух «армейцев» Фёдора Чалова и Игоря Дивеева. Чалова тренер предпочёл в линии атаки Александру Соболеву. Для Дивеева этот матч стал дебютным за сборной России.

— Игра в Кишинёве прошла при пустых трибунах. Места болельщиков заняли… мягкие игрушки. Президент федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко прокомментировал это решение:

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«Жаль, что местные органы власти не позволили нам провести матч со зрителями. Ради них мы, собственно, и хотели сыграть со сборной России. Ажиотаж был бы огромным. Арена у нас небольшая — всего 10 тысяч мест. Но на такую игру, поверьте, и тридцатитысячник забился бы под завязку. И это только местными болельщиками», — сказал Олейниченко в интервью для «Матч ТВ».

— Если Чалов заменил Дзюбу по позиции, то Георгий Джикия — в роли капитана. Фёдор очень старался проявить себя. Активно вступал в прессинг центральных защитников сборной Молдавии вместе с Алексеем Миранчуком, открывался под передачи между линиями, сам ассистировал. В одном эпизоде после его паса Миранчук едва не забил ударом на исполнение, в другом — Алексей Ионов чуть-чуть опоздал к мячу. Да и сам Чалов имел хороший момент, когда пробил в касание после углового и отскока. Быть бы голу, если бы не крутой сейв вратаря Станислава Намашко.

— Несмотря на заметное преимущество россиян по ударам (9:4, в створ — 5:1), первый тайм завершился нулевой ничьей.

В целом сборную Молдавии устраивал темп игры: при развитии атак команде Черчесова недоставало быстрых комбинаций на скорости (хотя Ионов и Денис Черышев смещались с флангов к центру для создания численного преимуществах в зонах) и своевременных передач из глубины от защитников. Хозяева играли организованно, старались не прижиматься к своей штрафной и вообще, чувствовалось, были хорошо заряжены на битву с Россией.

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— Во втором тайме в составе сборной России дебютировали ещё два «армейца» — Константин Кучаев и Иван Обляков. Логично, что Черчесов доверяет игрокам лидера РПЛ. Дебюты Матвея Сафонова, Романа Евгеньева и Дмитрия Живоглядова пока откладываются.

— Чалов отыграл в Кишинёве час, после чего его заменил Соболев. В отведенные ему после перерыва 15 минут, Фёдор мало чем запомнился. Разве что потенциально опасную контратаку разогнал, когда соперник сфолил на нападающем ЦСКА. Лучший момент в этот отрезок создал Алексей Миранчук, пробивший со штрафного в перекладину. Кстати, Миранчука заменили на брата Антона почти одновременно с Чаловым. Новичок «Аталанты» фрагментами неплохо обострял, но в целом по-прежнему не может превратиться в лидера сборной России.

— Соболев больше Чалова располагался в створе, играл против центральных защитников сборной Молдавии. Однако опытные Александр Епуряну и Игорь Армаш сумели нейтрализовать и центрфорварда «Спартака». Хотя один отличный шанс Соболев имел, когда принял мяч у линии штрафной и нанёс опасный обводящий удар.

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Статистика ударов во втором тайме — 9:0 в пользу сборной России, однако в створ наши не попали ни разу! Хозяев, забыв о контригре после ухода с поля активного форварда Йона Николэеску, удержали нулевую ничью. И по такой игре не стоит даже обсуждать не назначенные пенальти в двух спорных эпизодах в компенсированное время.

Анатолий Романов

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Первый тайм: 0:0
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