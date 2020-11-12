Черчесов прокомментировал дебют молодых футболистов в составе сборной России

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В четверг сборная России сыграла вничью в гостевом товарищеском матче с командой Молдавии (0:0). В составе россиян дебютировали Игорь Дивеев, Иван Обляков и Константин Кучаев. Черчесов после матча отметил, что у него не было ощущения того, что молодые игроки сборной вышли на матч с недостаточным настроем.

«У меня такого ощущения не было. Понятно, их на этом сборе достаточно, у нас только пару дней было на подготовку: пара восстановительных и одна тактическая тренировки. Они стараются, впитывают, осваиваются, для этого и нужны контрольные матчи. Мы ситуацией воспользовались и сделали правильный шаг, дали возможность некоторым выйти в основном составе», — заявил специалист.

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«Им есть о чем подумать: не со стороны смотреть, а внутри быть. Мы анализ сделаем, чтобы знать у кого какой потенциал, кому над чем работать, кому-то поможем наставлениями и будем смотреть, кто и как будет развиваться, чтобы быть достойным игроком национальной сборной», — добавил Черчесов.

Во второй раз в главную сборную был вызван голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. В последних пяти матчах клуб потерпел пять поражений. На данный момент 21-летний голкипер до сих пор не дебютировал за национальную команду.